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Eski sevgilisinin evine zorla girmeye çalıştı! Babasının uyarılarını dinlemeyince...

31.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ohio eyaletinde bulunan Sydney şehrinde yaşanan korkunç olay gündeme bomba gibi düştü. Bir baba, kızının zorla evlerine girmeye çalışan eski erkek arkadaşını üç el ateş ederek öldürdü. O anların güvenlik kamerasına yakalan görüntüleri, sosyal medyada büyük dikkat çekti.

22 yaşındaki James Rayl isimli genç adam, 1 Ağustos'ta bir buçuk yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı Allyson Duckro'nun evine zorla girmeye çalıştı. Kamera kayıtlarında başlangıçta zili çalıp uzun süre beklediği, sonra birkaç kez daha zile bastığı ancak sonunda kapıyı zorla açmaya çalıştığı görüldü. En sonunda ise omuz atarak kapıyı kırmaya çalıştı.

ÜÇ KEZ VURULDU

isbaet

O esnada evde olan Mitchell Duckro isimli babanın, evlerine zorla girmeye genç adamı ''Git buradan. Elimde silah var.'' diyerek silahlı olduğu konusunda uyardığı duyuldu. Ancak uyarıları dikkate almayan James Rayl'i, sonunda baba Duckro tarafından üç kez vuruldu.

İlk mermi James Rayl’in sağ omzuna isabet etti. Rayl, bir saniyeden kısa bir süre içinde arkasını döndü. O esnada diğer iki mermi de sırtına ve sol omzuna isabet etti. Acı içinde kapıdan uzaklaştığı görülen genç, 5 metre ileride yere düşerek olay yerinde can verdi.

BERAAT ETTİ

Mitch Duckro’nun bir komşusunun polisi araması üzerine, herkesin ifadesi alındı ve Duckro karakola götürüldü. Yargılama sürecinde mahkeme jürisi, evinin kapısı kırıldığı, haneye tecavüz ihtimali doğduğu ve tüm bu kötü niyet göstergeleri göz önüne alınarak, Mitch Duckro’nun mülkiyetini savunma hakkını kullandığına kanaat getirdi ve Duckro beraat etti.

CEZA ALMASINI TALEP ETTİLER

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Duckro'nun ismi açıklanmayan kızının babasına duyduğu minneti dile getirip aksi halde eski sevgilisinin onu öldüreceğini söylediği bildirilirken, James Rayl’in ailesinin “James suç işlemiyordu. Kapıyı birazcık zorladı o kadar. Onu sırtından vurup katletti. Ceza almasını talep ediyoruz” dediği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet abd
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