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Eski SSK hastanesinin yıkımı başladı

MALATYA HABERLERİ  | 01.07.2020 18:46 | Son Güncelleme

Malatya’da 65 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünün yıkımına başlanıldı.Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Acil ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon poliklinik ve servislerinin de geçtiğimiz Ekim ayında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına taşınması ile atıl duruma düşen eski binanın yıkımı başladı.

Malatya’da 65 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünün yıkımına başlanıldı.
Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Acil ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon poliklinik ve servislerinin de geçtiğimiz Ekim ayında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına taşınması ile atıl duruma düşen eski binanın yıkımı başladı. Alınan güvenlik önlemleri arasında iş makineleri tarafından kontollü bir şekilde binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.
Uzun yıllar Malatyalılara hizmet ettikten sonra TOKİ’ye devr edilen eski SSK hastanesinin yerine ise yeni hizmet binasının yapılacak

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