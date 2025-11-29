SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor

Eski Süper Lig ekibi üzen haberi duyurdu: "Oyuncumuz yok, maça çıkamayacağız"

Yeni Malatyaspor, kadro yetersizliği nedeniyle Adanaspor maçına çıkamayacağını duyurdu. Basın sözcüsü Bora Özkan, bahis soruşturması ve sakatlıkların kulübü çıkmaza sürüklediğini söyledi.

Eski Süper Lig ekibi üzen haberi duyurdu: "Oyuncumuz yok, maça çıkamayacağız"
Emre Şen

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulübü sarsan bahis soruşturması ve üst üste yaşanan sakatlıkların ardından büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Yönetim, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncu kalmadığı için takımın sahaya çıkamayacağını duyurdu. Kararın, “kulübün geleceğini korumak adına zorunlu bir adım” olarak alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA VE SAKATLIKLAR TAKIMI ÇÖKERTTİ

Kulüp, son günlerde derinleşen bahis soruşturması nedeniyle bazı oyuncuların kadro dışı kaldığını, buna ek olarak yaşanan sakatlıkların takımın mevcut kadrosunu kritik seviyenin altına indirdiğini ifade etti. Hazırlanan resmi açıklamada, teknik heyetin ve yönetimin tüm alternatifleri değerlendirmesine rağmen karşılaşmaya çıkabilecek yeterli futbolcunun bulunamadığı vurgulandı.

“KULÜBÜN GELECEĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Kulübün basın sözcüsü Bora Özkan, yaptığı yazılı açıklamada önceliklerinin Yeni Malatyaspor’un uzun vadeli çıkarları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle yarın oynanması planlanan karşılaşmada yer almamız kadro yetersizliği nedeniyle mümkün değildir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yaptığımız değerlendirmelerde, 2. Lig’in 13. haftasında rekabet edecek durumda olmadığımız ortaya çıkmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir adımdır.”

Özkan ayrıca, altyapı yapılanmasının etkilenmeden devam edeceğini ve kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni Malatyaspor’un maça çıkmama kararının ardından, karşılaşmanın akıbeti ve olası yaptırımlar konusunda gözler TFF’nin vereceği karara çevrildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor hocası Selçuk İnan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"Kocaelispor hocası Selçuk İnan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdiHasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.