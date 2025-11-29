Eski Süper Lig ekibi üzen haberi duyurdu: "Oyuncumuz yok, maça çıkamayacağız"

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulübü sarsan bahis soruşturması ve üst üste yaşanan sakatlıkların ardından büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Yönetim, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncu kalmadığı için takımın sahaya çıkamayacağını duyurdu. Kararın, “kulübün geleceğini korumak adına zorunlu bir adım” olarak alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA VE SAKATLIKLAR TAKIMI ÇÖKERTTİ

Kulüp, son günlerde derinleşen bahis soruşturması nedeniyle bazı oyuncuların kadro dışı kaldığını, buna ek olarak yaşanan sakatlıkların takımın mevcut kadrosunu kritik seviyenin altına indirdiğini ifade etti. Hazırlanan resmi açıklamada, teknik heyetin ve yönetimin tüm alternatifleri değerlendirmesine rağmen karşılaşmaya çıkabilecek yeterli futbolcunun bulunamadığı vurgulandı.

“KULÜBÜN GELECEĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Kulübün basın sözcüsü Bora Özkan, yaptığı yazılı açıklamada önceliklerinin Yeni Malatyaspor’un uzun vadeli çıkarları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle yarın oynanması planlanan karşılaşmada yer almamız kadro yetersizliği nedeniyle mümkün değildir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yaptığımız değerlendirmelerde, 2. Lig’in 13. haftasında rekabet edecek durumda olmadığımız ortaya çıkmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir adımdır.”

Özkan ayrıca, altyapı yapılanmasının etkilenmeden devam edeceğini ve kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni Malatyaspor’un maça çıkmama kararının ardından, karşılaşmanın akıbeti ve olası yaptırımlar konusunda gözler TFF’nin vereceği karara çevrildi.