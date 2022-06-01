Eski Survivor Sahra Işık'tan Evrim Keklik'e çok sert sözler! "Çenesiyle tarihe geçti..."

2014 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan ve performansıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Sahra Işık, dün akşam yaptığı paylaşımlarla büyük dikkat çekti. Evrim ve Ayşe arasında gelişen olaylar sonrasında tepki çeken ikili, konseyde adeta topa tutuldu. Topa tutan isimlerden birisi de eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık oldu. Sahra Işık'ın Evrim'le ilgili sözleri oldukça dikkat çekti.

SAHRA'DAN EVRİM'E ÇOK SERT SÖZLER

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, dün akşam konseyde hareketleriyle tepki çeken Evrim Keklik hakkında yaptığı paylaşımlarla olay yarattı. Işık, paylaşımlarıyla Evrim'e çok sert ifadelerde bulundu.

"ÇENESİYLE YARIŞIYOR..."

Sahra Işık paylaşımında "Çenesiyle Survivor All Star tarihinde yarışan bir yarışmacı arıyorsanız alın bakın burada bak görüyorsunuz. Çünkü performans yok, hiç bir şey yok sıfır. Sadece konuşuyor boş boş. Batuhan'a oyna, Sema'ya oyna, Anıl'a oyna başka hiç bir şey yok. Ya sen onlar kadar Survivor mısın yani? İnşallah Anıl'da Batuhan'da Sema'da elenmeyecek bu potadan o zaman ben seni göreceğim. Küçük hesapmış..." ifadelerinde bulundu.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI..."

Evrim'e olan öfkesi geçmeyen Sahra Işık, bir de konseyde ağladığını görünce dikkat çeken sözler kullandı. Işık, "Timsah gözyaşları... Çok komik ya inanılmaz. Gerçekten oyunculuğa başlaman gerekiyor. Teklif gelir inşallah." sözleriyle dikkat çekti.





