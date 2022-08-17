Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç bikinili pozuyla olay oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Son zamanlarda iddialı pozlarıyla dikkat çeken Yanaç, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİLİ POZUYLA OLAY OLDU

Aycan Yanaç beyaz bikinisiyle poz verdi.

Survivor ile ünlenen isim, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

O poza, "Ay parçam", "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Aycan Yanaç son zamanlarda Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İşte pozlarından bazıları...





