Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor'un eski yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü.

2018 Survivor All Star ve Gönüllüler takımı içinde yarışan yıldız isim Birsen Bekgöz'ün estetikli hali, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Survivor'ın ardından adeta evrim geçiren Birsen Bekgöz, son haliyle nefesleri kesti.

Sosyal medya hesabı Instagramı oldukça aktif kullanan Bekgöz'ün paylaşımları oldukça dikkat çekici.

1980 doğumlu Survivor yıldızı Boyu Bekgöz, 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005’te Akdeniz Oyunları’nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.





