MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

22.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Tv8 ekranlarına gelen eski Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün estetikli inanılmaz değişimi gündem oldu.

Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor'un eski yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü.

139109219-485873605728608-801920838-Nqfq

2018 Survivor All Star ve Gönüllüler takımı içinde yarışan yıldız isim Birsen Bekgöz'ün estetikli hali, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

146890629-487259715979897-897643256-4IK5

Survivor'ın ardından adeta evrim geçiren Birsen Bekgöz, son haliyle nefesleri kesti.

149510653-1310132182702705-49992605-kd7l

Sosyal medya hesabı Instagramı oldukça aktif kullanan Bekgöz'ün paylaşımları oldukça dikkat çekici.

134976400-2060612410913186-67284559-2y11

1980 doğumlu Survivor yıldızı Boyu Bekgöz, 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005’te Akdeniz Oyunları’nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.

142473210-467877414603828-288162786-HjLq

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Sitem etti! "En yakınımdakileri bile sildim"Sitem etti! "En yakınımdakileri bile sildim"
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? İşte Ayşe Mine gençliği ve şarkıları

İbo Show'daki polemikle gündeme gelen Ayşe Mine kimdir?

Yer kavgasıyla gündem olan Ayşe Mine'den çarpıcı açıklamalar! 'Beni poposu ile itti' demişti...

Tartışma bitmiyor! 'Tank gibi kadınım...'

Işıl Reçber: Üç gündür hastanelerde koşturuyorum

'Üç gündür hastanelerde koşturuyorum'

Rabia Yaman evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Sitem etti! "En yakınımdakileri bile sildim"

Jessika Power kalçalarından yağ aldırıp göğüslerine enjekte ettirdi

Kalçalarından yağ aldırıp göğüslerini büyülttü! Son halini paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.