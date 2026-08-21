Eski takımına döner dönmez yapacağını yaptı! Enes Ünal'a 10 dakika yetti

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Getafe ile Partizan takımları Madrid’deki Coliseum Alfonso Perez Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibi 3-1'lik galibiyetle avantajı kaptı. Getafe'nin ilk golü milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi.

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Premier Lig ekibi Bournemouth'tan ayrılan 29 yaşındaki santrfor, 2020-2024 yıllarında forma giydiği Getafe'ye geri dönmüştü. Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetmişti. Teknik direktörü Jose Pepe Bordalas yönetimindeki La Liga ekibi, Sırplar'ın köklü takımı Partizan'ı 3-1 mağlup ederek gruplara kalma yolunda büyük bir adım attı.

Getafe'nin gollerini Enes Ünal (10), Andres Garcia (87) ve Johan Mojica (90) kaydetti.