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Eski takımına döner dönmez yapacağını yaptı! Enes Ünal'a 10 dakika yetti

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Getafe, sahasında Partizan'ı 3-1 mağlup ederek tur için önemli avantaj elde etti. İspanyol ekibinin galibiyetinde milli futbolcu Enes Ünal da 10. dakikada attığı golle başrol oynadı.

Eski takımına döner dönmez yapacağını yaptı! Enes Ünal'a 10 dakika yetti
Cevdet Berker İşleyen
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Getafe ile Partizan takımları Madrid’deki Coliseum Alfonso Perez Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibi 3-1'lik galibiyetle avantajı kaptı. Getafe'nin ilk golü milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi.

10 DAKİKA YETTİ

Eski takımına döner dönmez yapacağını yaptı! Enes Ünal a 10 dakika yetti 1

Premier Lig ekibi Bournemouth'tan ayrılan 29 yaşındaki santrfor, 2020-2024 yıllarında forma giydiği Getafe'ye geri dönmüştü. Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetmişti. Teknik direktörü Jose Pepe Bordalas yönetimindeki La Liga ekibi, Sırplar'ın köklü takımı Partizan'ı 3-1 mağlup ederek gruplara kalma yolunda büyük bir adım attı.

Getafe'nin gollerini Enes Ünal (10), Andres Garcia (87) ve Johan Mojica (90) kaydetti.

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Enes Ünal
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