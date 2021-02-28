Eski tenisçi Conchita Martinez hastaneye kaldırıldı

Eski tenisçi Conchita Martinez, koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altında tutuluyor.

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya sitesi Twitter hesabından bilgi veren 48 yaşındaki Martinez, "Doha Açık turnuvasına katılmak için İspanya'dan Katar'a geldiğimde koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Hastalığın orta belirtilerini geçiriyorum ve tedavim hastanede devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Wimbledon'ı kazanan tarihteki ilk İspanyol kadın tenisçi unvanının sahibi İspanyol Martinez, video konferans yoluyla Garbine Muguruza'ya taktik vermeye devam ettiğini de belirtti.

Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final, ABD Açık'ta ise yarı finale kalma başarısı gösteren Conchita Martinez, 1995 yılında tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselmişti.

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