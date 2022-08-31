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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı

31.08.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekiplerinin eve geldiği sırada Ahmet K'nin eşi ve baldızı bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin evinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

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