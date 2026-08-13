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Eski Türkiye şampiyonu felç kaldı: Artık yürüyemeyeceğim! Tanık arıyor...

Şile’de geçirdiği motosiklet kazasında omurilikleri kırılan ve belden aşağısı felç kalan Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonu Yılmaz Aydemir, kazanın nedeninin ortaya çıkarılmasını istedi. Aydemir, görgü tanığı ve kamera kaydı çağrısında bulundu.

Eski Türkiye şampiyonu felç kaldı: Artık yürüyemeyeceğim! Tanık arıyor...
Cevdet Berker İşleyen

İstanbul Şile'de Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonu Yılmaz Aydemir (56) kaza yaptı. Belden aşağısı felç olan Aydemir, "Bir görgü tanığı, bir kamera kaydıyla bu konunun aydınlanmasını istiyorum. Kaza oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı. Çünkü bana yardım eden motosikletli arkadaşlar jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Terk etmemeleri gerekiyordu" dedi.

Kaza, 7 Ağustos Cuma günü saat 10.45 sıralarında Şile'nin Yeşilvadi mevkisinde meydana geldi.

1994-2015 yılları arasında motosiklet yarışlarına katılan ve Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda dereceleri bulunan Aydemir, Sofular istikametinde seyir halindeyken viraja girdiği sırada motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Savrulan Aydemir, yol kenarındaki çukura düştü.

Çevredeki motosiklet sürücülerinin yardımına koştuğu Aydemir için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Omurilikleri kırılan Aydemir'in belden aşağısı felç kaldı. Tedavisinin ardından ameliyat edilen Aydemir, kazanın nedeninin belirlenmesini istiyor.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Eski Türkiye şampiyonu felç kaldı: Artık yürüyemeyeceğim! Tanık arıyor... 1

Kaza anını anlatan Aydemir, Sofular yönünde ilerlediği sırada kendi şeridinde bir motosiklet gördüğünü, yolun ortasında da dal veya hortum benzeri bir cisim bulunduğunu söyledi.

Aydemir, “O esnada ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim ve fren sıkarak çukura düştüm. Profesyonel olduğum için motoru ayrı bir yere ittim, ben ayrı bir yere düştüm. Şanssızlığım, düştüğüm yerde bir ağacın olmasıydı. Ağaca vurdum. Omuriliklerim kırıldı. Felç oldum.” dedi.

Düştüğü sırada çevrede bulunan motosikletlilerin kendisine yardım ettiğini belirten Aydemir, bu kişilerin sağlık ekiplerini aradığını ve kendisini bulunduğu çukurdan çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Kazanın nedeninin netleştirilmesini isteyen Aydemir, olay sırasında kendisine yardım eden motosikletlilerin jandarma ekipleri gelmeden bölgeden ayrıldığını belirtti.

Aydemir, “Bu yolları hepimiz kullanıyoruz. Bir görgü tanığıyla, bir kamerayla bu konunun aydınlanmasını istiyorum. Kaza oradaki dallardan mı kaynaklandı veya başka bir şeyden mi kaynaklandı? Çünkü bana yardım eden motosikletli arkadaşlar jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Terk etmemeleri gerekiyordu.” diye konuştu.

Kazanın yol koşullarından kaynaklanmış olması ihtimaline dikkat çeken Aydemir, olay anına ilişkin görüntüsü veya bilgisi bulunan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.

"YÜRÜYEMEYECEĞİM"

Eski Türkiye şampiyonu felç kaldı: Artık yürüyemeyeceğim! Tanık arıyor... 2

Omurilik ameliyatı geçirdiğini ve doktorların yeniden yürüyebilmesi konusunda umut vermediğini belirten Aydemir, yaşadığı kazanın hayatını büyük ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Aydemir, “Bu saatten sonra yürüyemeyeceğim, doktorlar da bunu söylüyor. Omuriliğimden ameliyat oldum ama sinirlerimin koptuğu için durumum bu.” ifadelerini kullandı.

56 yaşında olduğunu ve 8 yaşından beri motosiklet kullandığını anlatan Aydemir, motosiklet tutkusundan vazgeçmeyeceğini belirterek, “En kötü iki tekerlekli motora binemeyeceğim ama üç tekerlekli motorlarımız var, onlara bineceğim.” dedi.

Motosiklet camiasında uzun yıllardır yarışan ve bilgi birikimini yeni sürücülere aktaran Aydemir, yaşadığı kazanın diğer motosiklet kullanıcılarına da ders olması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve olay anına ilişkin bilgi sahibi kişilerin yetkililere veya kendisine ulaşmasını istedi.

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motosiklet son dakika motosiklet kazası
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