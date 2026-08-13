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Trabzonspor'a yıldız isimden kötü haber! Resmen açıklandı: En az 2 hafta yok

Trabzonspor’da Ernest Muçi şoku yaşanıyor. Antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Arnavut futbolcunun MR’ında gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Muçi’nin en az iki hafta forma giymemesi bekleniyor. *

Trabzonspor'a yıldız isimden kötü haber! Resmen açıklandı: En az 2 hafta yok
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor’da Ernest Muçi’den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Antrenman sırasında sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden Arnavut futbolcunun yapılan kontrollerinde kasında kanama ve ödem tespit edildi.

MR SONUÇLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor a yıldız isimden kötü haber! Resmen açıklandı: En az 2 hafta yok 1

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Muçi’nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı yaşaması üzerine sağlık ekibi tarafından muayene edildiğini açıkladı. Oyuncunun durumunun netleştirilmesi için MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, sol uyluk ön kas grubunun üst bölümünde gerilmeye bağlı kanama ve ödem meydana geldiği belirlendi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Trabzonspor a yıldız isimden kötü haber! Resmen açıklandı: En az 2 hafta yok 2

Muçi’nin sakatlığıyla ilgili tedavi sürecinin başladığı bildirildi. Arnavut oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor sağlık ekibi, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek. Muçi’nin sahalara dönüş tarihi ise tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.

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