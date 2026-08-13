Trabzonspor'a yıldız isimden kötü haber! Resmen açıklandı: En az 2 hafta yok

Trabzonspor’da Ernest Muçi’den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Antrenman sırasında sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden Arnavut futbolcunun yapılan kontrollerinde kasında kanama ve ödem tespit edildi.

MR SONUÇLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Muçi’nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı yaşaması üzerine sağlık ekibi tarafından muayene edildiğini açıkladı. Oyuncunun durumunun netleştirilmesi için MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, sol uyluk ön kas grubunun üst bölümünde gerilmeye bağlı kanama ve ödem meydana geldiği belirlendi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Muçi’nin sakatlığıyla ilgili tedavi sürecinin başladığı bildirildi. Arnavut oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor sağlık ekibi, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek. Muçi’nin sahalara dönüş tarihi ise tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.