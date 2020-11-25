Eski UEFA Başkanı Platini: "Giden bizim geçmişimiz"

Platini, Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Maradona'yı 17 yaşında tanıdığını ve ilk maçlarını 1979'da oynaklarını söyledi.
Bu tarihten bu yana Maradona'yı her zaman takip ettiğini ifade eden Platini, "Ona hayranlık duyuyordum ama rekabet de vardı. Her ikimiz de zirvede olamazdık. Çok üzgünüm. Giden bizim geçmişimiz." ifadelerini kullandı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) de resmi Twitter hesabından, "Huzur içinde yat Diego Maradona." mesajını paylaştı.
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