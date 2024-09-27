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Eski ve yeni sevgililerin reyting savaşı! Okuyanların aklı karıştı "Hiçbir şey anlamadım"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.09.2024 21:54
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Yeni sezon dizileri yayın hayatına merhaba demeye başladı. Perşembe akşamı ekrana gelen dizilerde eski ve yeni sevgililerin reyting savaşı başladı. Deniz Can Aktaş eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la rakip olurken Kubilay Aka ise hem eski sevgilisi Miray Daner hem de yeni sevgilisi Sancaktutan’la rakip oldu.

Eski ve yeni sevgililerin reyting savaşı! Okuyanların aklı karıştı "Hiçbir şey anlamadım"

Eylü ayının gelmesiyle birlikte yeni sezon dizileri de yayımlanmaya başladı. Perşembe akşamı ekrana gelen dizilerde eski ve yeni sevgililerin reyting savaşı dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Can Aktaş eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la rakip olurken Kubilay Aka ise hem eski sevgilisi Miray Daner hem de yeni sevgilisi Sancaktutan’la rakip oldu.

ESKİ SEVGİLİLERİN REYTİNG SAVAŞI!

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Reyting yarışı Perşembe günleri renkli bir savaşa dönüşüyor. NOW’ın Hudutsuz Sevda dizisi 2. Sezonu dün açtı. Karşısında ise en güçlü rakip olarak Show TV’de Siyah Kalp dizisi vardı.

İki dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan’ın eski sevgili olması dikkat çekti.

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Yarışın kazananı Siyah Kalp oldu. Dizinin 3. bölümü; ABC1 20+’da 5.16 izlenme oranı 14.19 izlenme payı, Total’de 4.90 izlenme oranı 14.30 izlenme payı, AB grubunda ise 4.22 izlenme oranı 12.89 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

HEM ESKİ HEM DE YENİ SEVGİLİSİYLE RAKİP OLDU

Öte yandan Kapadokya’da çekilen Siyah Kalp dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan yakında yeni sevgilisi Kubilay Aka’nın başrol kadrosunda yer aldığı Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan’lı İnci Taneleri dizisiyle rakip olacak.

Hafsanur Sancaktutan’ın dizi seti Siyah Kalp’i ziyarete giden Kubilay Aka ise ekim ayında İnci Taneleri yayına girdiğinde aynı anda hem yeni sevgilisi Sancaktutan’ın, hem de Hudutsuz Sevda dizisinde Deniz Can Aktaş’la başrol oynayan eski sevgilisi Miray Daner’le rakip olacak.

Bu tesadüfe sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Hiçbir şey anlamadım", "Kafam karıştı" gibi yorumlar geldi.

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