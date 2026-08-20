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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı

Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Pırıl Atasev ile dünyaevine girdi. Düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı
Öznur Yaslı İkier

'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol alan Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasever ile ilişkisini resmiyete döktü.

İntepe ve Atasever, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı 1

İkilinin bu mutlu gününde Bora Cengiz ve Avatar Atakan'ın da aralarında bulunduğu yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı 2

Konuklar, törenden anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Çiftin mutluluk dolu kareleri, kısa sürede hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı 3

Pırıl Atasev'in dantel ve boncuk işlemeli gelinliği de tam not aldı.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı 4

Öte yandan İntepe, 2024 yılında sevgilisine Londra'da evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hilmi Cem İntepe
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