Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evlendi! Pırıl Atasev gelinliğiyle beğeni topladı

'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol alan Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasever ile ilişkisini resmiyete döktü.

İntepe ve Atasever, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

İkilinin bu mutlu gününde Bora Cengiz ve Avatar Atakan'ın da aralarında bulunduğu yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.

Konuklar, törenden anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Çiftin mutluluk dolu kareleri, kısa sürede hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Pırıl Atasev'in dantel ve boncuk işlemeli gelinliği de tam not aldı.

Öte yandan İntepe, 2024 yılında sevgilisine Londra'da evlilik teklifinde bulunmuştu.