YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

19.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Özer hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Özer'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

- Mütalaada örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespiti yer aldı

Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, üye olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği, FETÖ toplantılarına katıldığı, örgütün ilgilendiği dosyaların takibini yaptığı kaydedilmişti.

Cumhur Özer'in ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın, ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilmiş, aynı sabit telefonlardan, FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıOrganize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Yargıtay

Ankara Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.