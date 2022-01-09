Eski yıldız sosyal medyadan Galatasaray'a isyan etti! Paylaşımına beğeni yağdı

Galatasaray'da haftalardır devam eden kötü gidişe eski futbolcu Olcan Adın da tepki gösterdi. Giresunspor maçı oynandığı sırada Twitter'dan paylaşım yapan Adın'a sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Olcan Adın yaptığı paylaşımda, "Çok üzülüyorum bu duruma düştüğümüz için. Rica etsek kaleye gidebilir miyiz?" ifadelerini kullandı. 5 binin üzerinde beğeni alan paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarıyla da destek verdi.

GALATASARAY FORMASIYLA 9 GOLÜ VAR

2014-2016 yıllarında Galatasaray forması giyen Olcan Adın, 84 maça çıktığı sarı-kırmızılı formayla 9 gol ve 11 asist yapma başarısı göstermişti.



