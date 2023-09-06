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Eskişehir 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

06.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen "4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Eskişehir'in, tarım sektörü bakımından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür eden Aksoy, beraberindekilerle fuarın açılış kurdelesini keserek alandaki stantları gezdi.

Programa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile diğer ilgililer katıldı.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili son teknolojiler ve ekipmanlara yer verilen fuar, 10 Eylül'de sona erecek.

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