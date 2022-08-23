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  4. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama:

23.08.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma işlemleri başlatılmıştır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.

Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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