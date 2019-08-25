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Eskişehir'de inanılmaz olay! Yüzlerce kiloluk at havaya uçtu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, çevre yolunda başıboş dolaşan 2 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansırken, telef olan atlar nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

Eskişehir'de Musa Özgül, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu 16 AAT 714 plakalı otomobille çevre yoluna çıktı. Ankara yönüne giden Özgül, diğer şeritten gelen ve aniden önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, atlar ise telef oldu. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, tek şeritten sağlanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Atların iki yolu ayıran teller arasından bir anda çıktığını anlatan otomobil sürücüsü Musa Özgül, "Normal seyir halinde giderken atların bir anda tellerden geçip yolun karşısına geçtiğini gördüm. Frene bastım ama duramadım ve atlara çarptım. Bursa tarafından Ankara yönüne doğru gidiyordum o anda oldu. Atlar başıboştu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin atlara çarptığı an ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevre yolunda 2 atın başıboş dolaştığını gören sürücü, bu anları kaydederken, yol kenarından gelen kişi, atları kovalamaya çalıştı. Bu sırada atlar, tellerin olmadığı bölgeden karşı şeride geçerek, Musa Özgül'ün otomobilinin önüne çıktı. Duramayan Özgül'ün çarptığı atlar, telef oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından telef olan atlar yoldan kaldırırken, trafik normale döndü.

(DHA)

Otomobilin çarptığı atlar telef oldu

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Anahtar Kelimeler:
at kaza eskişehir

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