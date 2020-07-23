Eskişehir Gençlik Hizmetleri şiir yarışması düzenledi

Eskişehir Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri, gençler arası şiir okuma yarışması düzenleyerek il birincilerini belirledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat yarışmalarından "Bir Şiir Bir Nefes" şiir okuma yarışması il finali Eskişehir Odunpazarı Gençlik Merkezinde gerçekleştirdi. Eskişehir gençlik merkezlerinin düzenlediği yarışma, 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay/bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Dereceye girenlerin ödüllendirildiği yarışmada birinci olan gençler bölge finaline gitmeye hak kazandı.

Odunpazarı Gençlik Merkezinde düzenlenen “Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’na” Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada Korona virüs önlemleri de alınarak fiziksel mesafeye ve dezenfeksiyon işlemlerine önem verildi. Yarışmayı kazanan il birincileri bölge finaline katılacak. Orada da başarılı olan gençler ise Türkiye finaline katılarak şiirlerini okuyacaklar.

