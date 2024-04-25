Eskişehir için rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Eskişehir’de rüzgar ve toz taşınımı beklenmesi nedeniyle yetkililer tarafından, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinde Eskişehir ve Bilecik illeri geneli ile Bursa ve Kütahya’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla orta ve kuvvetli, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise saatte 60 ila 80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Yetkililer tarafından, rüzgârın Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr, zaman zaman saatte 40 ila 80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve ulaşımda aksamalar, bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor.





