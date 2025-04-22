Eskişehir’in Simgesi: Masal Şatosu

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir’in gözde turistik noktalarından biri. Masal Şatosu ise parkın içerisinde yer alıyor ve şehir ile özdeşlemiş bir simgeye dönüşmüş durumda. Bu yapı hem Türk hem de dünya masallarından ilham alınarak inşa edilmiş.

Çocuklar Masal Dünyasına Adım Atıyor

Masal Şatosu, 2014 yılında ziyarete alışmıştır ve mimarisi ve içeriği ile ülkemizde benzeri olmayan bir yapıya sahip. 50 metreye kadar uzanan 26 kulesi, üç boyutlu animasyonları ve kültürel kahramanların yer aldığı interaktif alanları ile adeta gerçek bir masal atmosferi yaratıyor. Dolayısıyla da Eskişehir'e yolu düzen herkesin ilgisini çekerek hem görsel hem de duygusal olarak etkileyici bir tecrübe yaşatıyor.

Masal Şatosu Mimari Detayları İle Türkiye’nin Kültürel Mirasını Yansıtıyor

Galata Kulesi, Kız Kulesi, Pamukkale Travertenleri gibi pek çok simge yapıdan ilham alınarak tasarlanan şato; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izleri de bulunuyor. Yapıda Türkiye’nin dört bir yanından kültürel unsurlar bir araya getirilmiş. Böylece modern teknolojinin sunduğu imkanlarla geçmişi bugüne taşımıştır.

Efsaneler, Kahramanlar ve Teknolojik Anlatımlarla Zenginleşiyor

Masal Şatosu’nun iç mekanında Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi kültürel figürlerin hikâyeleri, animasyonlar ve robotik sistemlerle yeniden kurgulanmış. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan optik ve üç boyutlu sunumlar, Evvel Zaman Sokağı, Gizemli Yolculuk, Efsaneler Diyarı ve Masal Sahnesi gibi bölümlerle çocuklar kadar yetişkinleri de hikâyelerin içine çekiyor. Anlatıların dijital sunumlarla birleştiği bu alanlarda ziyaretçiler, eğlenirken kültürel bilgi de ediniyor.