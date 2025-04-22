Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Tuğçe Gülçiçek

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Eskişehir’in Simgesi: Masal Şatosu

22.04.2025 13:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masal Şatosu, masalları sadece anlatmakla kalmıyor; adeta yaşatıyor. Türkiye’de masal temasına sahip ilk yapılar arasında yer alan Masal Şatosu, Eskişehir’in kültürel sembollerinden biri. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden Masal Şatosu, mimarisiyle ve interaktif alanlarıyla dikkat çekiyor. Türk ve dünya masallarından esinlenerek tasarlanan yapı, . Kuleleri, dekoratif detayları, interaktif anlatım alanları, optik gösterileri ile masal atmosferini gerçeğe dönüştürüyor.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir’in gözde turistik noktalarından biri. Masal Şatosu ise parkın içerisinde yer alıyor ve şehir ile özdeşlemiş bir simgeye dönüşmüş durumda. Bu yapı hem Türk hem de dünya masallarından ilham alınarak inşa edilmiş.

Çocuklar Masal Dünyasına Adım Atıyor

Masal Şatosu, 2014 yılında ziyarete alışmıştır ve mimarisi ve içeriği ile ülkemizde benzeri olmayan bir yapıya sahip. 50 metreye kadar uzanan 26 kulesi, üç boyutlu animasyonları ve kültürel kahramanların yer aldığı interaktif alanları ile adeta gerçek bir masal atmosferi yaratıyor. Dolayısıyla da Eskişehir'e yolu düzen herkesin ilgisini çekerek hem görsel hem de duygusal olarak etkileyici bir tecrübe yaşatıyor.

Masal Şatosu Mimari Detayları İle Türkiye’nin Kültürel Mirasını Yansıtıyor

Galata Kulesi, Kız Kulesi, Pamukkale Travertenleri gibi pek çok simge yapıdan ilham alınarak tasarlanan şato; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izleri de bulunuyor. Yapıda Türkiye’nin dört bir yanından kültürel unsurlar bir araya getirilmiş. Böylece modern teknolojinin sunduğu imkanlarla geçmişi bugüne taşımıştır.

Efsaneler, Kahramanlar ve Teknolojik Anlatımlarla Zenginleşiyor

Masal Şatosu’nun iç mekanında Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi kültürel figürlerin hikâyeleri, animasyonlar ve robotik sistemlerle yeniden kurgulanmış. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan optik ve üç boyutlu sunumlar, Evvel Zaman Sokağı, Gizemli Yolculuk, Efsaneler Diyarı ve Masal Sahnesi gibi bölümlerle çocuklar kadar yetişkinleri de hikâyelerin içine çekiyor. Anlatıların dijital sunumlarla birleştiği bu alanlarda ziyaretçiler, eğlenirken kültürel bilgi de ediniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı! Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı!
Papa kim olacak? İşte en güçlü üç aday... Papa kim olacak? İşte en güçlü üç aday...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Az su içmenin vücuda sessizce verdiği zararlar Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.