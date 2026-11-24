Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri eğitimdir. Eğitimin temelinde ise öğretmen vardır.

İyi yetişmiş, ekonomik kaygılardan uzak, mesleğinin saygınlığını hisseden bir öğretmen; yalnızca ders anlatmaz, bir çocuğun hayata bakışını, düşünme biçimini ve geleceğe dair hayallerini de şekillendirir.

Bu nedenle öğretmene verilen değer, aslında ülkenin geleceğine verilen değerdir.

Yapay zekanın, dijital teknolojilerin ve bilginin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir çağdayız. Çocukları bu yeni dünyaya hazırlamak, onlara ezberletilmiş bilgiler sunmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor.

Sorgulayan, araştıran, üreten ve teknolojiyle birlikte düşünebilen kuşaklar yetiştirmek zorundayız. Bunun yolu da güçlü bir eğitim sisteminden ve mesleğini huzur içinde yapabilen öğretmenlerden geçiyor.

ÖĞRETMENLER ODASINDA BİLE EŞİTLİK YOK

Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı haklara ve çalışma koşullarına sahip olması.

Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, uzman ve başöğretmen... Aynı okulun çatısı altında, aynı öğrenciler için emek veren öğretmenler arasında böylesine keskin ayrımlar bulunması, eğitim sisteminin en büyük çelişkilerinden biri.

Özellikle ücretli öğretmenlik, yıllardır çözüm bekleyen ciddi bir sorun. Derse girdiği saat üzerinden ücret alan bu öğretmenler, yaz tatilinde gelir elde edemiyor; çalışma süreleri ve sosyal güvenceleri bakımından da önemli sıkıntılar yaşıyor. Üstelik aldıkları ücret çoğu zaman temel yaşam giderlerini karşılamaktan uzak kalıyor.

Üstelik mesele yalnızca ücretli öğretmenlerle de sınırlı değil. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları da kurumdan kuruma büyük farklılıklar gösteriyor.

Öğretmenlik gibi kamusal sorumluluğu son derece yüksek bir mesleğin koşulları, çalışılan kurumun ekonomik tercihleriyle belirlenmemeli.

BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLANMALILAR

24 Kasım, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen bütün öğretmenleri hatırlamak için anlamlı bir gün. Ancak bu anlamı yaşatmanın yolu, güzel sözleri tekrarlamaktan değil, öğretmenlerin sorunlarına gerçek çözümler üretmekten geçiyor.

Öğretmen yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermemeli. Aynı işi yapanlar arasında hak uçurumu bulunmamalı. Atama bekleyen gençler yıllarını belirsizlik içinde geçirmemeli. Özel okulda çalışan öğretmen de devlet okulundaki meslektaşı gibi emeğinin karşılığını alabilmeli.

En önemlisi, öğretmen kendisini yalnızca bir eğitim çalışanı olarak değil, toplumun geleceğini şekillendiren değerli bir mesleğin mensubu olarak hissetmeli.

Çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması yalnızca yollar, binalar ve teknolojik yatırımlarla ölçülmez. O ülkenin sınıflarında yetişen çocukların ne kadar özgür düşünebildiği, ne kadar sorgulayabildiği ve nasıl bir gelecek kurabildiği de önemlidir.

Ve bütün bunların başında öğretmen vardır.

Başta Cumhuriyetin aydınlık yolunda yürüyen, Atatürk'ün izinden ayrılmadan nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz olmak üzere, emeğiyle hayatlara dokunan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.