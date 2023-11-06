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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi

06.11.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Gazze için dua edildi.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi

Eskişehir'de Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Programda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'ndeki programda ise İl Müftüsü Bekir Gerek, Filistinliler için dua etti.

KÜTAHYA

Kütahya'da camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Tarihi Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Açık, Filistinliler için dua etti.

BİLECİK

Bilecik'teki camilerde de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yediler Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Ali Erhun, hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua etti.

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Kütahya Gazze dua

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:47
İkindi
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Akşam
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