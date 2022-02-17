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Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor

17.02.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Başkanı İsmail Boz: "Beşiktaş maçında en güzel şekilde mücadelemizi verip, sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Porsuk Spor Salonu'nda hazırlanan Eskişehir temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan oyuncu Ali Can Göçmen dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli oyuncu Mehmet Demirezen ise burnundaki kırık nedeniyle antrenmana maskeyle çıktı.

Kulüp Başkanı İsmail Boz, yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Hafta sonu Beşiktaş ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını belirten Boz, "Beşiktaş maçında en güzel şekilde mücadelemizi verip, sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bunu yaparken de Eskişehir taraftarının ve hentbol severlerin Porsuk Spor Salonu'na gelmelerini ve maçımızı şölen havasına çevirmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Burçin Albayrak: "En büyük gücümüz Eskişehir taraftarı olacak"

Sportif direktör Burçin Albayrak ise Eskişehir temsilcisinin Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldığını anımsatarak, ligin ikinci yarısında da 3'te 3 yaparak ilerlediklerini hatırlattı.

Avrupa kupasına katılma hedefi doğrultusunda başarılı şekilde yollarına devam ettiklerine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Porsuk Spor Salonu'nda bu pazar günü ligde zirvede yer alan Beşiktaş takımı ile karşılaşacağız. Rakibimizin ismine saygı duysak bile hiçbir şekilde çekincemiz yok. Son topa kadar Eskişehir Ormanspor'a yakışan mücadeleyi sahada ortaya koyacağız. Bu mücadeleyi ortaya koyarken de en büyük gücümüz Eskişehir taraftarı olacak. Eskişehir taraftarları ve hentbol severlerle heyecanımızı, coşkumuzu ortak yaşamak istiyoruz. Unutmasınlar ki tribünde yerleri hazır. Haydi Eskişehir salona."

Eskişehir Ormanspor, 20 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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