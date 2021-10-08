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Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor

08.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Recep Temel yaptığı açıklamada, Hentbol Süper Ligi'nde Eskişehir'i temsil eden Ormanspor'un maçına taraftarı davet etti.

Karşılaşmanın sonunda fidan dağıtımı yapacaklarını belirten Temel, "Eskişehir 40 yıllık hentbol geçmişi olan bir şehir, pandemide bir boşluk oldu ama artık Eskişehirlilerin maça gelerek bize destek vermelerini istiyoruz. 3 maçta yenilgimiz yok. Bu hafta da taraftarın coşkusuyla Trabzon'u yenerek, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hentbol ile yapacağı maç sonrasında Porsuk Spor Salonu'nda taraftarına fidan dağıtımı yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüzde 30 seyirci alınacak karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak.

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