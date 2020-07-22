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Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

Ekipler, salgına karşı alınması gereken tedbirler ile uyulması istenen kuralları çocuk ve gençlere daha kolay anlatmak için koruyucu maske taktı.

"Kanka Polis" ile "Polis EsEs" maskotları, kent merkezinde broşür dağıtarak çocuklara cerrahi maske ve hediyeler verdi.

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde karşılarında polis maskotlarını gören çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların canına, malına zarar gelmeden önce oluşabilecek suçlara karşı önceden bilgilendirmek amacıyla bu tür faaliyetleri belirli aralıklarla yaptıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı dünya genelinde mücadele yürütüldüğünü hatırlatan Deniz, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak bizler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına var gücümüzle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bununla ilgili olarak çocuklarımıza örnek teşkil etmesi ve farkındalık oluşturması adına 'Kanka Polis' ile 'Polis EsEs' maskotlarımıza koruyucu maskeler giydirdik. Çocuklarımız bu ikiliyi çok seviyorlar. Ümit ediyoruz ki çocuklarımız maskotlarımızı örnek alırlar, bundan sonra maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda daha duyarlı olurlar." diye konuştu.

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