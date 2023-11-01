Eskişehir Şehir Hastanesinde takılan mesane piliyle iki hasta sağlığına kavuştu

Beyin Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme, Üroloji Kliğinden Doç. Dr. Aykut Aykaç ve ekibi tarafından Türkiye'de az merkezde yapıldığı belirtilen operasyon, hastanede iki hastaya başarıyla uygulandı.

Sürme, gazetecilere yaptığı açıklamada, belli tedavilerin ardından idrarının tutamayan, yapamayan veya dışkısını tutamayan ya da yapamayan hastalar üzerinde mesane pilini uyguladıklarını anlatan ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hastanemizde idrarını yapamayan hastalara yönelik bir operasyon gerçekleştirdik. Bu hastalar daha önce tek kullanımlık idrar boşaltım aparatı olan temiz aralıklı katater kullanmak zorundaydı. Çeşitli ürolojik tedavilerden sonra hastaların şikayetlerinin sürmesi üzerine farklı değerlendirmelerin ardından sakral stimülasyon​​​​​​​ operasyonunu yaptık. İki aşamadan oluşan bir cerrahi müdahaledir. Ameliyatın ilki genel anestezi, ikincisi de lokal anestezi. Hastanın kuyruk sokumundan bir elektrot gönderip mesaneye giden sinirlere elektriksel aktivite veriyoruz. Geçici pil takılan hastayı 2-3 hafta takip ediyoruz."

Sürme, takip sonunda hastaların gördüğü klinik faydaları gözlemlediklerini dile getirdi.

Gözlemlerin ardından beyin ve sinir cerrahisinin değerlendirmeler yaptığını ifade eden Sürme, "Hastaların yüzde 50'den fazla fayda gördüğü için kalıcı mesane pili uygulaması yaptık. İkinci operasyon da tamamen lokal yapılıyor. Kalça bölgesine açılan küçük bir kesiyle pili cebe yerleştiriyoruz. İlk aşaması yaklaşık 1,5 saat, ikincisi 20 dakika süren bir işlem. Hastalar, herhangi bir ilaç ya da katater kullanmadan kendi idrarını rahatlıkla yapabiliyor." diye konuştu.

Sürme, bir kumanda yardımıyla kontrol edilen ve ortalama ömrü ise 4 ila 6 yıl arasında olan pili, lokal bir işlemle yenisiyle değiştirebildiklerini vurgulayarak, Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatların yapılmasında emeği geçen beyin ve sinir cerrahisi, üroloji, anestezi, ameliyathane ve servis ekibi ile desteklerini esirgemeyen idari ekibe teşekkür etti.

Tedavi için Ankara'dan Eskişehir Şehir Hastanesine gelen 45 yaşındaki Soner Eren ise daha önce tuvalete gittiğinde idrar yapmakta zorlandığını belirterek, ameliyatın ardından hiçbir probleminin kalmadığını bildirdi.

32 yaşındaki hasta Melek Can da operasyon öncesinde günlük yaşantısında problem yaşandığına değinerek, Şehir Hastanesindeki ameliyatından sonra normal bir yaşantı sürmeye başladığını dile getirdi.

