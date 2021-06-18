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Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış

18.06.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, etkili oldu.

Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle caddeler su altında kaldı. Sokaktaki birçok kişi zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, geceye kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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