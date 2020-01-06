YURTHABER
  4. Eskişehir ve Kütahya'da okullara kar tatili

Eskişehir ve Kütahya'da okullara kar tatili

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Eskişehir ve Kütahya'da okullara kar tatili

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA (AA) - Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

- Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Eskişehir’deki sosyal girişimciliği anlattılarEskişehir’deki sosyal girişimciliği anlattılar
Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt’a ziyaretZiraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğitim kar tatili Okul

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kayserispor’da imza haftası

Kayserispor’da imza haftası

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:08
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Başak Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Hediyede Son Nokta

Hediyede Son Nokta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.