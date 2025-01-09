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Eskişehir'de 10 metre yüksekten düşen kadın yaralandı

AA AA
09.01.2025 10:34
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 10 metre yüksekten düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 10 metre yüksekten düşen kadın yaralandı

İddiaya göre, Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta Ayşenur Y, iki arkadaşıyla bulunduğu yerin yanındaki yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.

10 metre yüksekten düşen Ayşenur Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ayşenur Y'nin iki arkadaşını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

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