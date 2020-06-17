YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 2 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Orhan A'nın ifadesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Orhan A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada, FETÖ'nün askeri yapılanması içinde bulunduğu ve örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon konuşmaları yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hasan H. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Ünver Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Pınarın Eczanesi
Tepebasi
Selen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.