Eskişehir'de 26 sığınmacı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 26 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde 14'ü Afganistan, 11'i Pakistan ve biri Bangladeş uyruklu 26 sığınmacı bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada bu kişilerden 20'sinin sahte kimlik ve yol izin belgelerinin bulunduğu anlaşıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sürücüsü R.O. hakkında "göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

