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Eskişehir'de "5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı" sona erdi

02.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı" sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı'nın sona erdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, konferansın Açıköğretim Sistemi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Eğitimde Yıkıcı Değişim" temasıyla Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, konferansa açık ve uzaktan öğrenme alanının dünya çapında tanınmış isimleri Prof. Ojat Darojat, Prof. Mark Brown, Prof. Asha Singh Kanwar, Prof. Olaf Zawacki-Richter, Prof. Som Naidu ve Prof. Chih-Hsiung Tu'nun konuşmacı olarak katıldığı vurgulanarak, "Hibrit olarak gerçekleştirilen konferansa 20 ülkeden 300'den fazla kişi katıldı. Etkinlikte çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplam 223 bildiri, 7 panel, 3 sponsor sunumu ve 2 workshop yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Etkinlik alanında üniversite ve Açıköğretim Sistemi'ne ait stantların yanı sıra eğitim teknolojileri alanında çalışan firmaların da stant açtığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kapanış töreninin ardından katılımcılar için şehrin tarihi ve turistik mekanlarını içeren bir sosyal program düzenlendiği kaydedildi.

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