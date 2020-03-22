YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği kararıyla oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları, grup tarafından karşılanıyor.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşayan ve eşi rahatsız olan 66 yaşındaki Ayşen Keşir'in su, ekmek, makarna ve un ihtiyacı Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine kadar ulaştırıldı.

Keşir, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde vakit geçirmenin zor olduğunu ancak televizyon ve internetten sürekli haberleri takip ettiklerini söyledi.

Yaşlıların bugünlerde sokakta gezmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Keşir, "Onlar yüzünden biz acil ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ancak bu uygulama bizim çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı kapımıza kadar getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri, bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda bilgilendirirken, kimi işletmelere de çeşitli uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Eskişehir Vefa Destek Grubu Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Seydikemer’de trafik kazası; 1 ölü

Seydikemer’de trafik kazası; 1 ölü

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Ahmed Zaki Mohammed İstanbul’a yatırım yapacak

Ahmed Zaki Mohammed İstanbul’a yatırım yapacak

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:19
Yatsı
20:37

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Evrim Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Başkan Kurt’tan Hayırsever İş Adamı Erkut’a Teşekkür Plaketi

Başkan Kurt’tan Hayırsever İş Adamı Erkut’a Teşekkür Plaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.