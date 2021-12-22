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Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı

22.12.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Y. (42), rahatsızlanması nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişinin, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ömer Y'nin alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

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Huzur Eczanesi
Odunpazari
(21.12.2021 18:30 / 22.12.2021 08:30) Eczanesi
211220211830221220210830
Huzur Eczanesi
Odunpazari
(21.12.2021 18:30 / 22.12.2021 08:30) Eczanesi
211220211830221220210830
Huzur Eczanesi
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