YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

23.12.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, evinde alkollü içki içtikten sonra hastaneye başvuran kişi hayatını kaybetti.

Bayram Ali Çetinkaya, pazartesi günü evinde içki içtikten sonra solunum güçlüğü çektiği şikayetiyle Çifteler Devlet Hastanesi'ne gitti.

Çetinkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından alkol zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çetinkaya, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Çetinkaya'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çetinkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden kişinin üst aramasında bulunan yarısı dolu içki şişesinin incelemeye alındığı ifade edilen açıklamada, "Şahsın ikametinde yapılan kontrollerde kaçak içki konusuyla ilgili suç ya da suç unsuruna rastlanmadı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından hastane görevlilerince üzerinde yapılan kontrolde yarıya kadar dolu içki şişesi bulunarak muhafaza altına alındı. Soruşturma tüm boyutları ile devam etmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulunduGÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:02
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Aylin Eczanesi
Odunpazari
(22.12.2021 18:30 / 23.12.2021 08:30) Eczanesi
221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
(22.12.2021 18:30 / 23.12.2021 08:30) Eczanesi
221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
(22.12.2021 18:30 / 23.12.2021 08:30) Eczanesi
221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.