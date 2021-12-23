Eskişehir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, evinde alkollü içki içtikten sonra hastaneye başvuran kişi hayatını kaybetti.

Bayram Ali Çetinkaya, pazartesi günü evinde içki içtikten sonra solunum güçlüğü çektiği şikayetiyle Çifteler Devlet Hastanesi'ne gitti.

Çetinkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından alkol zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çetinkaya, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Çetinkaya'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çetinkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden kişinin üst aramasında bulunan yarısı dolu içki şişesinin incelemeye alındığı ifade edilen açıklamada, "Şahsın ikametinde yapılan kontrollerde kaçak içki konusuyla ilgili suç ya da suç unsuruna rastlanmadı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından hastane görevlilerince üzerinde yapılan kontrolde yarıya kadar dolu içki şişesi bulunarak muhafaza altına alındı. Soruşturma tüm boyutları ile devam etmektedir." denildi.

