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Eskişehir'de apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldü

18.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, anahtarını unuttuğu evine merdiven boşluğundaki pencereden uzanarak girmeye çalışan kadın, apartmanın 5'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'deki bir sitede oturan Asuman Eyiol, alışveriş yapıp evine döndü.

Anahtarını unuttuğu için apartmanın 5'inci katındaki evine giremeyen Eyiol, apartman merdiveninde bulunan pencereden evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede Eyiol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Eyiol'un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Eyiol'un cenazesi, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camisi'nde kılınan namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Eskişehir apartman düşme kadın ölüm

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