YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de aranan 128 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de aranan 128 şüpheli yakalandı

24.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisin 2-22 mart tarihleri arasındaki operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 48'i cezaevine gönderildi

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 128 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2-22 mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 128 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 48'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklamaEskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 27 tutuklama
Pusuya düşürülen tesisatçının sır ölümünde 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandıPusuya düşürülen tesisatçının sır ölümünde 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Anahtar Kelimeler:
polis operasyon

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:38
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.