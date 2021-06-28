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Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

28.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüleri yakaladı.

Gözaltına alınan 8 hükümlü, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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