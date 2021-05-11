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Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

11.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki iş yerinden baklava almak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk ilgi çekti. Kuyruğun uzunluğunu gören bazı vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

Kilosu 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak için bekleyenlere, polis ekipleri tedbirler kapsamında uyarıda bulundu.

İş yerindeki yaklaşık 2 ton baklava ise 3 saat sonunda tükendi.

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