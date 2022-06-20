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Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan sanık tahliye edildi

20.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan sanık tahliye edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünün bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan P, tutuksuz yargılanan kız kardeşi P.P. ve tarafların avukatları katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanık Gökhan P'nin görevini yerine getiren kamu görevlisine karşı "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret", P.P'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Ayrıca savcı, sanık Gökhan P'nin tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan P. ise savunmasında "Ben işçiyim, çocuklarım var. Tutuklu yargılanmam ailemi, çocuklarımı çok mağdur durumda bırakacaktır. Bu yüzden tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 20 Şubat'ta durağa yanaşan 26 BL 511 plakalı belediye otobüsüne ücretsiz binmek istediği iddia eden iki kadın ile otobüs şoförü Barış Odabaşı arasında tartışma çıkmış, kadınların yakını Gökhan P. çıkan kavgada Odabaşı'nı bıçakla yaralamıştı.

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