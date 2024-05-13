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Eskişehir'de bıçakla oğlunu öldüren baba tutuklandı

AA AA
13.05.2024 13:55
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı.

Eskişehir'de bıçakla oğlunu öldüren baba tutuklandı

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'ndaki evlerinin önünde bulunan ahırda 11 Mayıs'ta hayvanların bakımı esnasında tartıştığı oğlu Yakup K'yi (29) göğsünden bıçaklayarak öldüren G.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce adliyeye getirilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.K, 11 Mart'ta Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bulunan ahırda hayvanların bakımıyla ilgili tartıştığı oğlu Yakup K'yi göğsünden bıçaklayarak öldürmüş, eve gelen jandarma ekiplerine olayda kullandığı bıçakla teslim olmuştu.

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Eskişehir baba

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