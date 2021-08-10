Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada bıçakla yaralanan Okan D. (26) ile Ufuk S. (25), kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesine gitti.

Boynundan yaralanan Ufuk S, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Burak Ü. (26) ve kavga sırasında yanındaki 4 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

