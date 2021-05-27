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Eskişehir'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

27.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden sahipli köpeği çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Polise başvuran E.B, çalıştığı iş yerinin sahibine ait köpeğin çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Çalınan köpek ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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