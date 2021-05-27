Eskişehir'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden sahipli köpeği çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Polise başvuran E.B, çalıştığı iş yerinin sahibine ait köpeğin çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Çalınan köpek ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz