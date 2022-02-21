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Eskişehir'de bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davaya devam edildi

21.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davaya devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2020 yılının ağustos ayında bir kadının evinde tavana asılı olarak ölü bulunmasına ilişkin davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ölü bulunan Beyhan B'nin oğlu tutuksuz sanık Caner B. (21) ile taraf avukatları katıldı.

Kadının eşi, geçen yıl tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden sanık Ercan B'nin avukatı, tanık olarak dinlendi.

Müvekkilinin intiharından önce kendisine eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini, oğlunun olayla ilgisinin olmadığını söylediğini belirten avukat, "Maktul Beyhan B'nin kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

- Olay ve soruşturma süreci

Tepebaşı ilçesi Kozlubel Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Beyhan B, 26 Ağustos 2020'de evinin bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin yanında bulunan "Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir." yazılı notu Beyhan B'nin yazdığı pasta tarifiyle karşılaştırmış ve uyumlu olduğunu tespit etmişti. İntihar notunda kadının eşi ve oğlu Caner B'ye ait parmak izlerine rastlanmıştı.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle sorgulanan Ercan ve Caner B. serbest bırakılmıştı. Ercan B'nin daha sonra arkadaşı ve akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde eşini öldürdüğüne dair imalarda bulunarak, "İnşallah açık verecek başka bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek şeyler yaptım." dediği tespit edilmişti. Yeniden gözaltına alınan Ercan B, geçen yıl nisan ayında "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ercan B. ve oğlu Caner B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ercan B, geçen yıl eylül ayında tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.

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