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Eskişehir'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına devam edildi

25.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kayıp olarak aranan bir kişiyi ormanlık alanda öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ömer B, maktul Emrah Sakarya'nın yakınları ile taraf avukatlarının yanı sıra davada müşteki olarak yer alan ve emniyetteki ifadesinde cinayeti Ömer B'nin işlediğini itiraf eden D.U. katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ömer B, savunmasında şunları söyledi:

"D.U'yu kıskanmam mümkün değildir. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ömer B'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi.

- Olay

Eskişehir'de kent merkezinde yaşayan ve kayıp olan Emrah Sakarya'nın (29) cesedi, 15 Nisan'da Eskişehir-Mihalgazi kara yolundaki ormanlık alanda iz arama köpekleriyle çalışma yapan polis ekiplerince bulunmuştu. Kayıp kişinin arkadaşı D.U, emniyetteki ifadesinde Emrah Sakarya'yı kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı Ömer B'nin av tüfeğiyle öldürdüğünü ileri sürerek cesedin de ormanlık alanda olduğunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Ömer B, tutuklanmış, D.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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