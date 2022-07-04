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Eskişehir'de bir kişiyi sopayla darbederek öldüren sanık hakim karşısında

04.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişiyi sopayla darbederek öldüren sanık hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi sopayla darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Nuh A. ile maktul Salih Melih Torlak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Nuh A, maktul ile eşinin ilişkisi olduğunu öğrendiğini iddia ederek, maktulü daha önce bu konuda uyardığını söyledi.

Olay günü işten eve dönerken Gökmeydan Mahallesi'ne geldiğinde, yolun karşısından maktul ve eşini birlikte yürürken gördüğünü ifade eden sanık Nuh A, "O an çok sinirliydim. Sopa birkaç kez isabet etti. Bir an ayağı takılıp yere düştü. Maktul yerdeyken çevremden yardım istedim. Ben bilerek isteyerek onu öldürmedim. Bu olay nedeniyle çok pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Geçen yıl 8 Eylül'de Gökmeydan Mahallesi Şükür Sokak'ta Nuh A. (38) boşanma aşamasında olduğu eşi Cennet A. ile ilişkileri olduğunu iddia ettiği Salih Melih Torlak'ı (38) birlikte görüp, elinde bulunan sopayla Torlak'ın başından yaralamıştı. Ağır yaralanan Torlak kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı Nuh A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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