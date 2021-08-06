Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bor işletme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı, tesisteki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz