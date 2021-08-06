YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

06.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bor işletme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı, tesisteki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
Tarihinin en büyüğü! Kasaba yok olduTarihinin en büyüğü! Kasaba yok oldu
Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini öne süren kadın, hayvanları yalnız bırakmıyorEskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini öne süren kadın, hayvanları yalnız bırakmıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:13
Yatsı
21:45

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Kırmızı Toprak Eczanesi
Odunpazari
06.08.2021 18:30 / 07.08.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
060820211830070820211000nobetci
Kırmızı Toprak Eczanesi
Odunpazari
06.08.2021 18:30 / 07.08.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
060820211830070820211000nobetci
Kırmızı Toprak Eczanesi
Odunpazari
06.08.2021 18:30 / 07.08.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
060820211830070820211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.