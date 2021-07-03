YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

03.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kişi, eski karısını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti.

Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fadime D. (35), dün gece saatlerinde evine girdiği sırada bir yıl önce boşandığı Sedat K. (36) ile karşılaştı.

Sedat K. henüz bilinmeyen nedenle darbettiği Fadime D'ye yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu ve bunun için ilaç kullandığı iddia edilen zanlı, iki sokak ileride olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar etti.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan iki çocuk annesi Fadime D, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Fadime D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sedat K'nin cesedi, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldüEskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
İntihar Şüpheli

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:08
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Doğru Eczanesi
Odunpazari
04.07.2021 08:30 / 05.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
040720210830050720210830nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
04.07.2021 08:30 / 05.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
040720210830050720210830nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
04.07.2021 08:30 / 05.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
040720210830050720210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te telefon kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi hukuk mücadelesini kazandı

Gaziantep'te telefon kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi hukuk mücadelesini kazandı

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.